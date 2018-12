Hřib chce zrušit firmu Pražská plynárenská holding: Nevykonává smysluplnou práci

Koncernové zřízení by umožnilo vedení města lépe kontrolovat společnosti, které Praha stoprocentně vlastní. Piráti chtějí v plánu předchozího vedení metropole pokračovat, koncern by však podle jejich záměru namísto k tomu určené firmy měla řídit přímo rada hlavního města.

Firmou, kterou předchozí rada vytipovala jako tzv. řídícího člena nového uspořádání, je právě Pražská plynárenská holding. Orgány této společnosti měly schvalovat závazné pokyny pro zapojené firmy. Jelikož by podle Pirátů tuto roli měla hrát přímo rada, nebyl by důvod, aby firma dále existovala.

"My jako Piráti dlouhodobě kritizujeme skutečnost, že ta společnost nevykonává žádnou reálnou a smysluplnou činnost," uvedl primátor. Dodal, že firma v zásadě dosud sloužila jen k tomu, aby si politici rozdělovali peníze na odměnách za působení v jejích orgánech. "My do nich jmenujeme uvolněné členy zastupitelstva, kteří podle legislativy nedostanou za působení ve statutárních orgánech žádnou další odměnu, protože když ta společnost nic nedělá, tak za co by tu odměnu logicky brali," dodal primátor.

Původně chtělo vedení Prahy založit holding městských firem. Ten by se od koncernu lišil tím, že by se změnila majetková struktura a společnosti by přímo přešly do vlastnictví jedné zastřešující firmy. U koncernu je spolupráce zajištěna pouze smluvně.

Koncernovou strukturu pro devět svých městských společností loni zavedlo Brno. Rozdíl proti plánu vedení Prahy je v tom, že tam jako řídicí člen nefiguruje jiná městská firma, ale přímo rada města.