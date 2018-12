Češi se připravují na DVB-T2. Zájem o nové televizory roste, hlásí prodejci

— Autor: ČTK

Zhruba čtvrtina českých domácností je připravena na přechod na nový standard digitálního televizního vysílání DVB-T2. Na začátku roku to byla asi pětina domácností. Jejich podíl se do konce roku ještě zvýší, protože probíhá hlavní nákupní sezóna a prodejci hlásí zvýšený zájem o televizní přijímače. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Českých Radiokomunikací.