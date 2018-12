Pivo dobývá vinařskou jižní Moravu? Titul Mistra výčepního udělal divy

"Titul pomohl našemu italskému pubu strašně moc. Pilsneru Urquell teď prodáváme o polovinu víc než předtím. Zákazníci se vrací s kamarády, kteří jsou zvědaví na to, jak chutná pivo od toho nejlepšího," uvedl. Máša razí heslo, že jim čepuje pivo přesně tak, jak by ho připravoval sobě. Víc lidí tam začíná pít malé pivo nebo šnyt místo vody, když jim servírky řeknou, že ho mohou ochutnat přesně takové, jaké ho sládek uvařil. Kvůli růstu prodeje Prazdroje i tankového hořkého Radegastu plánuje majitel otevřít v Brně novou provozovnu.

U výčepu má Máša nástěnku. "Vychováváme mladé. Chci se stát mentorem piva na jižní Moravě a pozvednout kulturu čepování, aby výčepní nabízeli hladinky takové, jaké mají být," řekl.

Spotřeba piva na vinařské jižní Moravě roste. "Bylo a je tu několik pivovarů a lidi jsou naučení pít pivo. Chci, aby si u nás host pochutnal nejlépe na celé Moravě," uvedl. Podle Máši lidé chodí do hospod trochu méně, ale doufá, že se to obrátí. Už jen proto, aby tam našli řemeslníky a půjčili si věci, které potřebují. "Hospoda před 50 lety to byl prostě facebook, kulturní místo i tržiště. Začíná to znovu fungovat," řekl.

Podle staršího obchodního sládka Václava Berky má Prazdroj za 13 let přes 60 lidí, kteří prošli všemi koly soutěže a následným kempem výčepních, a jsou schopni pivo nejen dobře nečepovat, ale také předat svůj um ostatním. Soutěžemi a tréninky pivovaru prošly tisíce lidí v ČR i v zahraničí.

"Do ciziny posíláme naše nejlepší, nebo ty lokální a zapálené výčepní pozveme do Plzně na intenzivní tréninky a tady čepují pod dozorem těch nejlepších a dostanou se do zápřahu," uvedl. Výčepní s titulem si podle Berky určitě zvýší svoji tržní hodnotu, často si založí vlastní byznys a mají své školy čepování.