Nová šance pro české firmy? CzechTrade otevře pobočku v Kantonu

"Čínská strana nám dala po více než ročním jednání souhlas s otevřením kanceláře v Kantonu. Věřím, že v prvním kvartále příštího roku dojde k oficiálnímu otevření této čtvrté zahraniční kanceláře CzechTrade v Číně," uvedl ředitel sekce služeb agentury pro exportéry Milan Ráž. CzechTrade má v současnosti 50 zahraničních kanceláří ve 44 zemích.

Vzájemná obchodní výměna s Čínou se letos vyvíjí dál v neprospěch Česka. V říjnu byl vývoz z nejlidnatější země do ČR již 12krát vyšší než český export do země. Od začátku roku klesl český export do Číny o 0,3 procenta, naopak z Číny se dovezlo do ČR o 16 procent zboží více.

"Důvodem by mohla být neustále se zvyšující konkurence ze strany zahraničních i čínských společností, dále pak neustále přísnější podmínky a bariéry při vstupu na čínský trh, např. složitá certifikace a registrace u řady produktů," uvedl ředitel šanghajské kanceláře CzechTrade Aleš Červinka.

Vývoz ČR do Číny představuje jen něco přes jedno procento celkového vývozu ČR a od roku 2011 se to nemění. "To znamená, že české firmy neumí dostatečně ve svůj prospěch využít potenciál, který jim obrovská ekonomika a nejlidnatější země světa nabízí. Důkazem je mimo jiné to, že vývoz celé EU do Číny stoupá, zatím ten český nikoliv," uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Zájem českých firem o vstup na čínský trh je podle CzechTradu i nadále vysoký, u řady z nich již došlo vzhledem ke specifikům čínského trhu k určitému vystřízlivění. "Tím, jak je mezinárodní obchod čím dál více globalizovaný, české firmy musí s Čínou počítat a zahrnout ji do svých obchodních strategií. Stále více také platí, že Čína vzhledem ke svému obrovskému domácímu trhu představuje pro většinu zahraničních firem lákavé sousto," dodal Červinka.

"Čína nebyla v minulosti baštou českého exportu, a to proto, že je geograficky poměrně vzdálená, jazykově problematická, kulturně odlišná, ale hlavně proto, že většinu zboží, které jim můžeme nabídnout, si už dnes umí vyrobit sami, levněji a bez časové prodlevy související s dopravou a bez nákladů na dopravu," uvedl nedávno místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Důvodů, proč se dlouhodobě nedaří snižovat pro ČR negativní obchodní saldo ve vzájemném obchodu, je podle komory několik. "Podpora státu ve snaze teritoriálně a oborově diverzifikovat český export je dlouhodobě nedostatečná. Potvrzuje to mimo jiné každoročně stoupající závislost českého exportu na zemích EU, ale i převážně subdodavatelský charakter českého vývozu, tedy pouhých součástek s nízkou marží do Německa, odkud se finální výrobky vyvážejí do celého světa s mnohem vyšší marží," míní Diro.