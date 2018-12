Česko je pro migranty atraktivní. Můžou nastat potíže, varuje britský institut

— Autor: ČTK

Do Česka přichází za prací více lidí, než kolik jich odchází za lepšími penězi do zahraničí. Česko je v tomto ohledu v regionu střední a východní Evropy druhou nejatraktivnější zemí. Vyplývá to ze studie, kterou vypracoval britský Legatum Institute s podporou Erste Group.