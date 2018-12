Vánoční dárky? Nápor na kurýry vrcholí. Úterý bude poslední den pro doručení zásilky včas

— Autor: ČTK

Obchodníci mají do úterý 18. prosince čas na to, aby předali objednané zboží na Vánoce přepravním firmám. Při pozdějším podání přepravci včetně České pošty negarantují dodání do Štědrého dne.