Odboráři z Temelína žádají růst platů o 9 procent, ČEZ nabízí sotva půlku

Zatím se odehrálo devět kol kolektivního vyjednávání. Odboráři řekli, že ČEZ ignoruje jejich požadavky. "Jednáme více než tři měsíce. Poslední nabídka od zaměstnavatele činí čtyři procenta, náš požadavek se zastavil na devíti procentech," řekl zástupce temelínských odborářů Vladimír Hronek. Letošní poslední kolo jednání bude 20. prosince. Mezi požadavky je i zvýšení příplatků za noční směny a odchodné z 12 na 14 platů.

Hronek dnes na dotaz jednoho zaměstnance připustil, že by se na protest dala i odstavit elektrárna. "Ale je to složitá věc a různé základní (odborové) organizace na to mají různý názor," řekl Hronek.

Temelínský mluvčí Marek Sviták ČTK řekl, že dnešní protest nemá na provoz elektrárny vliv. "Vnímáme ji jako součást kolektivního jednání, které probíhá stále na úrovni celé společnosti," řekl Sviták. Temelínská elektrárna má zhruba 1250 zaměstnanců.

Hronek dnes ČTK řekl, že zaměstnanci Temelína pracují se zařízením v hodnotě miliard korun a není žádoucí, aby dělali chyby. Práce je podle něj náročná a navíc jsou na zaměstnance kladeny stále vyšší požadavky, jako příklad uvedl prověrku Národního bezpečnostního úřadu.

"Je to pro ně prostě nepříjemná věc, protože ten úřad se prohrabuje jejich soukromím. Čekali, že firma toto bude kompenzovat (požadovaným růstem platů), to se bohužel nestalo. Se situací (v kolektivním jednání) nejsme spokojeni, protože zaměstnanci požadují vyšší nárůst. Na začátku jednání jsme vykopli s patnácti procenty s tím, že ve skutečnosti cílíme někam doprostřed, že bychom se ve finále bavili o nějakých 7,5 procentech. Zaměstnavatel zatím argumentuje tak, že pro něj je to příliš vysoký nárůst," řekl ČTK Hronek.

Podobná protestní akce byla před Temelínem 4. prosince. V ČEZ je 28 základních odborových organizací. Kolektivní vyjednávání odborářů podpoří protestem i zaměstnanci jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku.

Průměrnou mzdu ve firmě ČEZ nesděluje. Argumentuje tím, že ukazatel nemá vypovídající hodnotu, protože podnik zaměstnává lidi z různých oborů a na různých typech pozic. Týdeník Euro v listopadu uvedl, že průměrná měsíční hrubá mzda v ČEZ včetně odměn v roce 2017 činila 63.805 Kč. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila v letošním třetím čtvrtletí průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, do kterého ČEZ patří, 43.260 Kč.

Průměrná hrubá mzda v ČR celkem se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 2458 korun na 31.516 Kč. Nominální nárůst činil 8,5 procenta, reálně po zahrnutí růstu spotřebitelských cen byla mzda vyšší o šest procent, vyplývá z dat ČSÚ.