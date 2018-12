Taxify ukončila provoz v krajských městech, zůstala pouze v Praze

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Působení Taxify v krajských městech zakazuje od října předběžné opatření soudu, vozy firmy však ve městech nadále jezdily. Na začátku prosince navíc soud zatím nepravomocně zakázal službu bez splnění zákonných pravidel i v Praze. Taxify s rozhodnutím nesouhlasí a plánuje se odvolat. V Praze tak zatím bude působit i nadále.

Firma zvažovala ukončení činnosti v krajských městech od minulého týdne. Podle šéfa Taxify Romana Sysla dostávala firma v těchto městech často pokuty od úřadů a taxikáři zastrašovali a fyzicky napadali její řidiče. Na Taxify navíc byla v minulých týdnech uvalena exekuce za více než půl milionu korun kvůli porušování předběžného opatření. Firma se hájí tím, že je zodpovědná pouze za vývoj aplikace, a není tak poskytovatelem nebo zprostředkovatelem přepravních služeb.

"Naše služby budou nadále dostupné pouze v Praze, kde chceme i nadále investovat do dalšího rozvoje. V nejbližších měsících se zaměříme na další zlepšování servisu právě zde," dodal Sysel.

Společnost se zároveň upíná k chystaným legislativním změnám, které by mohly upravit provoz taxislužeb v Česku. Firma doufá ve změnu, která by umožnila další působení služby v Česku. Ministerstvo dopravy v současnosti připravuje novelu zákona o silniční dopravě, ve které mimo jiné navrhlo zrušení povinnosti taxikářů mít ve výbavě taxametr nebo střešní svítilnu, povinné by nemusely být už ani zkoušky z místopisu, které některá města vyžadují. Návrh novely ovšem vyvolal protesty části taxikářů.

Změnu zákona očekává i konkurenční Liftago, které v minulosti podalo kvůli provozu v krajských městech na Taxify žalobu. "Nicméně do té doby je třeba respektovat zákony, které platí teď, tedy mimo jiné s prověřenými řidiči a vozy," uvedl šéf Liftaga Ondřej Krátký s tím, že Taxify by mělo dodržovat zákon i v Praze a nečekat až na zákaz od soudu.

Odchod Taxify z krajských měst taxikáři uvítali. "Jsme rádi, že veřejná správa chrání podnikatele v dopravním sektoru. Zákony, i když se někomu nelíbí, by se měly dodržovat," uvedla mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová.

Taxify začala v Česku působit v srpnu 2015. V Praze podle údajů společnosti využívá aplikaci několik stovek aktivních řidičů.

Pražští taxikáři na protest proti působení Uberu a Taxify v hlavním městě několikrát blokovali dopravu. Uber začal na podzim přijímat nové řidiče pouze s platnou taxikářskou licencí.