Čína slaví 40 let od zahájení reforem. Nebudeme se rozvíjet na úkor jiných zemí, slibuje prezident Si

Ve světě se množí obavy z rostoucího čínského ekonomického a politického vlivu. Pekingu se jej daří rozšiřovat od asijsko-pacifického regionu až po Afriku například infrastrukturními projekty v rámci vládní iniciativy nová Hedvábná stezka.

Si dnes ovšem zdůraznil, že Čína uskutečňuje pouze obrannou politiku. "Vývoj Číny nepředstavuje hrozbu pro žádnou zemi," řekl.

Vypočítal nejnovější úspěchy Pekingu a zvláště vyzdvihl roli svého předchůdce Teng Siao-pchinga, když řekl, že jeho reformy Čínu zachránily před ekonomickým zhroucením po bouřlivé kulturní revoluci v zemi.

#China's 40 years reform and opening-up 1978 - 2018

Deng Xiaoping's 1978 fact-finding trip to Japan convinced him that the bettering life of the Chinese people could only be brought about through the latest technology. pic.twitter.com/2xJ1vIG0BX