Soud schválil reorganizaci Via Chem Group, věřitelé si mohou vybrat ze dvou variant

— Autor: ČTK

Krajský soud v Českých Budějovicích schválil reorganizační plán firmy Via Chem Group, která je od roku 2014 v insolvenci. ČTK to dnes řekl mediální zástupce Via Chem Group Martin Opatrný a vyplývá to i z informací v insolvenčním rejstříku. Věřitelé tak mají dostat polovinu svých pohledávek. Závazky firmy jsou kolem dvou miliard Kč.