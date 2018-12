Novou šéfkou Finanční správy bude Richterová, nahradí Janečka

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Finanční správa pod Janečkovým vedením čelila kritice kvůli údajnému nadužívání takzvaných zajišťovacích příkazů, kterými může blokovat majetek firem podezřelých z nezaplacení daně. Kritiku vyvolal i postup Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, který podle médií kvůli kontrole elektronické evidence tržeb vyzval k podání informací o svatební hostině téměř stovku novomanželů.

"Mou jednoznačnou prioritou v čele Finanční správy bude nastavení vstřícného přístupu úředníků jako běžného standardu na všech úrovních organizační struktury," sdělila Richterová.

"Finanční správa z podstaty věci nebude nikdy oblíbená všemi a její složitá agenda nebude srozumitelná úplně všem, ale musí dělat vše pro to, aby byla neoblíbenou co nejméně a srozumitelnou každému, kdo o to projeví zájem," doplnila budoucí ředitelka správy. Jako své další priority uvedla Richterová úspěšný rozjezd virtuálního finančního úřadu, zvyšování informovanosti o daňových povinnostech i přizpůsobení daňové praxe fenoménům sdílené a digitální ekonomiky.

Sedmapadesátiletá Richterová funkci získala na základě výběrového řízení, kterého se podle ČT účastnili dva další kandidáti. Richterová přišla na generální ředitelství z Finančního úřadu pro hlavní město Praha, které vedla. Ve finanční správě působí od roku 1991, kdy začala pracovat na Finančním úřadu v Ústí nad Labem. Pražský finanční úřad vedla od roku 2013. Podle ministryně financí byla dřív Praha daňovým rájem, protože firmy spoléhaly na nízkou pravděpodobnost efektivní daňové kontroly. Richterová ale podle ministryně kontroly posílila a zlepšila.

Janečka do čela Finanční správy jmenovala vláda koncem října 2014, kdy ministerstvo financí vedl nynější premiér Andrej Babiš (ANO). Babiš v listopadu ve Sněmovně řekl, že si Janečka váží a respektuje ho. Označil ho za čestného a pracovitého člověka. Naproti tomu bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) tvrdil, že Janeček se ve své funkci nikdy neměl objevit.

Janeček absolvoval ekonomiku a management na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, krátce po škole nastoupil na finanční úřad v Českých Budějovicích. Do čela Finanční správy přicházel jako expert na daňové podvody, zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a praní špinavých peněz. Za Janečkova působení byla zavedena řada nástrojů, od kterých si vláda slibovala zlepšení výběru daní, podle opozice ale zvýšila podnikatelům administrativu. Vedle EET jde třeba o kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty.