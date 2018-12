Nižší DPH na jízdenky, konec nekalých směnáren. Zeman zákony podepsal

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Nové opatření se kvůli možným spekulacím má vztahovat jen na částky do 1000 eur. Předloha zavádí také pravidlo, že pokud směnárna poskytne v souvislosti se směnou doplňkovou službu, bude moci klient odstoupit i od této služby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) bude možné ve směnárně a jejím okolí vystavit jen jeden kurzovní lístek, aby se zákazníci nemátli nepřehlednou změtí kurzů a nabídek.

Informace o právu na odstoupení od transakce bude na stvrzence ze směnárny uvedena na prvním místě. Na dokladu o transakci bude také muset být uvedena webová stránka České národní banky, kde budou informace o právech zákazníka.

Asociace směnáren podle svého dřívějšího vyjádření s návrhem nesouhlasí, označila ho za nesystémový. Také Česká bankovní asociace hodnotila změnu zákona jako nešťastnou. Podle ní ohrozí poskytování směnárenských služeb v bankách. Banky budou muset podle asociace vynakládat miliony až desítky milionů korun na úpravy IT systémů zpracovávajících směnárenské operace.

Jízdné bude od roku 2019 levnější

Jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách bude od příštího roku nově spadat do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Místo nynějších 15 procent to bude deset procent. Počítá s tím poslanecká novela zákona o DPH z pera poslanců hnutí STAN, kterou dnes podepsal Zeman.

Přeřazení jízdenek do nižší sazby by mělo podle předkladatelů nechat ve veřejné dopravě více peněz. Nynější sazba DPH na jízdné v osobní pozemní hromadné pravidelné dopravě je podle autorů novely v ČR osmá nejvyšší v Evropě.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 27. prosince 2018 těchto pět zákonů: https://t.co/LExu8njQVx — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 27. prosince 2018

Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů mohl jízdenky zlevnit či nechat na současné úrovni, případně přinést dopravcům víc peněz na rozvoj veřejné dopravy.

Ministryně Schillerová již dříve uvedla, že návrh by veřejné rozpočty připravil o 930 milionů korun. Podle Svazu měst a obcí ČR by tak obce a města přišly o 219 milionů korun, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní z vybrané DPH.

Od 1. září začaly fungovat ve vlacích a autobusech slevy pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let. Na jaře je schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od roku 2019 zhruba na 5,83 miliardy Kč ročně.