České stavebnictví? Tempo růstu v roce 2019 zvolní o polovinu, odhadují analytici

— Autor: ČTK

Stavebnictví bude i příští rok pokračovat v růstu, jeho tempo však bude proti letošku zhruba poloviční. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Letos do konce října stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, růst za celý rok by tak mohl být nejvyšší od roku 2001 (10,4 procenta). Podle analytiků bude příští rok stavebnictví brzdit především nedostatek pracovníků. Větší růst očekávají v inženýrském stavitelství, tedy hlavně ve výstavbě dopravní infrastruktury.