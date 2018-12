Armáda státních zaměstnanců se rozrůstá. Berou víc než ti, kdo na ně vydělávají

— Autor: ČTK

Ve veřejné správě a službách přibývá postupně zaměstnanců. Loni plat z veřejných rozpočtů pobíralo 634.700 lidí. Je to nejvíc za posledních sedm let. Počet znovu roste od roku 2014, v letech po ekonomické krizi byl nižší. Vyplývá to z výročních zpráv informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce.