Co bude s Čechy a českými firmami po brexitu? Velvyslanec jim dal cenné rady

— Autor: ČTK

České firmy by se neměly soustředit pouze na okamžik brexitu, ale začít hledat i nové příležitosti k obchodu s Británií poté, co se situace po jejím odchodu z Evropské unie uklidní. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Británii Libor Sečka, podle kterého mají české firmy co nabídnout zejména v oblasti moderních technologií. Vyjádřil také naději, že brexit nic nezmění na přístupu britských úřadů k českým studentům, kteří studují na tamních vysokých školách.