České ekonomice se bude v roce 2019 dařit, podle prognóz poroste o 2,2 procenta

— Autor: ČTK

Česká ekonomika bude v roce 2019 růst tempem 2,2 procenta. Kvůli pokračujícímu nedostatku lidí na trhu práce pak dál porostou mzdy o 6,5 procenta, a to stále rychleji než produktivita práce. Inflace se bude držet nad dvěma procenty a měnová politika centrální banky by měla být méně agresivní než loni. Vyplývá to z výhledu české ekonomiky v roce 2019, který sestavil tým ekonomů společnosti Deloitte.