Pozor při nákupu hraček. Často chybí údaje o výrobci či dovozci

— Autor: ČTK

U hraček prodávaných na českém trhu často chybí údaj o výrobci či dovozci. Česká obchodní inspekce (ČOI) zkontrolovala v loňském třetím čtvrtletí 1032 modelů hraček určených pro děti do 14 let. U 686 modelů, tj. u 67 procent zjistila nedostatky, a 335 modelů zakázala prodávat. Porušení právních předpisů zjistila ve 218 případech. Inspekce to uvedla v tiskové zprávě.