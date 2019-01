Růst nezaměstnanosti v ČR je přechodný, uklidňují ekonomové

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci po čtyřech měsících stagnací, či poklesů stoupla z listopadových 2,8 procenta na 3,1 procenta. Meziročně ale podíl nezaměstnaných klesl, v prosinci 2017 činil 3,8 procenta. Ke konci loňského roku bylo bez práce přes 231.500 lidí, což byla nejnižší prosincová hodnota od roku 1996. Volných míst meziměsíčně i meziročně přibylo.

"Sezonní růst nezaměstnanosti v závěru roku se zastavením části prací ve stavebnictví a v zemědělství je každoročně se opakujícím jevem a rozhodně z něj nelze dělat žádné negativní závěry směrem k aktuálně velmi pozitivní situaci na domácím pracovním trhu," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Zatímco nezaměstnanost se bude podle něj i letos pohybovat na nízkých hodnotách, tak ve srovnání s loňským rokem již nelze počítat s dalším výrazným růstem počtu volných pracovních míst.

I podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka je prosincové zvýšení nezaměstnanosti sezónního charakteru. "Zpomalení růstu ekonomiky by mělo vést k tomu, že nezaměstnanost v letošním roce bude více méně stagnovat. Konkrétní měsíční hodnoty samozřejmě ovlivní příslušné sezónní faktory. V lednu tak můžeme očekávat další mírně zvýšení podílu nezaměstnaných. V dubnu se situace opět otočí," uvedl.

Přes prosincové zvýšení ovšem přetrvávající nízká úroveň nezaměstnanosti zůstává podle analytika Raiffeisenbank Františka Táborského jednou z bariér rychlejšího růstu ekonomiky. "Vzhledem k nedostatku lidí na trhu práce nezbývá firmám nic jiného, než investovat do technologií nahrazujících lidskou práci a zvyšujících produktivitu," uvedl. Nezaměstnanost by i podle něj letos měla zůstat na nízkých úrovních, průměr za celý letošní rok odhaduje na 3,3 procenta. Loni to bylo 3,2 procenta.

Nedostatek vhodné pracovní síly je podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera překážkou pro další růst ekonomiky již dva roky. "A v minulém roce již v šetřeních mezi firmami suverénně vévodil jako nejčastěji zmiňovaná bariéra dalšího růstu," uvedl.