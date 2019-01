Česko tíží drahota: Inflace byla loni třetí nejvyšší za posledních 10 let

— Autor: ČTK

Spotřebitelské ceny v Česku za loňský rok v průměru vzrostly o 2,1 procenta. Byla to třetí nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních deset let. Vyšší byla v roce 2012, a to 3,3 procenta, a v roce 2017, kdy činila 2,5 procenta. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).