Další zdražování? Inflace bude letos vyšší než loni, tipují analytici

— Autor: ČTK

V letošním roce bude průměrná míra inflace zřejmě vyšší než loni, odhadují analytici. Hned zpočátku letošního roku inflace stoupne kvůli růstu cen energií, zároveň budou dražší potraviny kvůli loňské slabší sklizni. Naopak levnější by měly letos být pohonné hmoty díky vývoji cen ropy, odhadli ekonomové. Inflace by tak podle nich měla růst především v první polovině roku, kdy by se mohla přiblížit třem procentům.