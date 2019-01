Technologická agentura ČR má přebytek dvě miliardy, chybí kvalitní projekty

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

Jedním z důvodů přebytku je souběh dvou podobných programů agentury a ministerstva průmyslu. "Ministerstvo mělo výhodnější podmínky pro firmy než my, proto se u něj sešlo více projektů. Tím došlo k výpadku financování," řekl deníku E15 ředitel agentury Petr Konvalinka. Firmy podle něj také nepodaly do veřejných soutěží vypisovaných agenturou dost kvalitních projektů.

Agentura loni hospodařila se 4,3 miliardy korun, letos to má být asi o 200 milionů méně. V dalších dvou letech má rozpočet nárůst jen mírně. "Je to ale způsobeno určitým nasycením výzkumných institucí a současně omezenými možnostmi průmyslu více investovat do spoluúčasti na projektech. Těch kvalitních není tolik, abychom mohli spotřebovat všechny peníze, které dostaneme. Firmy mají navíc značnou část prostředků vázánu na spolufinancování evropských projektů v programech ministerstev a už nemají dostatek volných zdrojů," uvedl Konvalinka.

Technologickou agenturu zřídil stát v roce 2009, aby zastřešila financování aplikovaného výzkumu podle dosahovaných výsledků. Agentura připravuje a realizuje programy výzkumu, vývoje a inovací a poskytuje účelovou podporu na řešení projektů.

Tím se snaží přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a k hospodářskému růstu ČR. Mezi její úkoly patří i podpora spolupráce a komunikace mezi výzkumnými organizacemi a firmami.