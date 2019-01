Na zaplacení daně z nemovitosti nezbývá moc času. Kdo ji musí přiznat úřadu?

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

Daň z nemovitosti se přiznává a platí předem. Za letošní rok se přiznání podává do 31. ledna a povinně ho odevzdává každý, kdo se v roce 2018 stal vlastníkem nemovitosti, a také ten, kdo v uplynulém roce zásadně upravil nemovitost, kterou vlastnil a přiznal už dříve. Daňové přiznání podává ten, kdo nemovitost vlastnil k 1. lednu 2019.

Nové daňové přiznání se týká těch, kteří v minulém roce stavbu zkolaudovali, přistavovali, měnili rozlohu pozemku nebo z něj udělali stavební parcelu. Pokud jste v jednom kraji vlastnili vícero nemovitostí a alespoň jednu z nich jste loni prodali, musíte rovněž podat nové přiznání. Naopak v případě, že jste v kraji vlastnili jedinou nemovitost a během loňského roku jste ji prodali, stačí to finančnímu úřadu pouze písemně oznámit.

Když prodanou nemovitost od platby daně neodhlásíte, hrozí, že vás finanční úřad požádá o uhrazení daně z pozemku nebo stavby, která už má dávno jiného majitele.

Daňové přiznání vlastník nemovitosti nepodává v případě, že nedošlo k žádné zásadní změně. Nemusí jej tak vzrušovat třeba změna koeficientu v obci, kde nemovitost leží. S těmito náležitostmi se vypořádá sám finanční úřad, který změnu do daně sám započte.

Na podání daňového přiznání máte víc času v případě, že k zápisu změn do katastru nemovitostí, o který jste požádali ještě v roce 2018, došlo až v letošním roce. Dávejte si však pozor na přesná data, podat jej musíte do tří měsíců po konci měsíce, kdy byly úpravy zaneseny do katastru.

Jak přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdat? Vlastníci datových schránek podávají přiznání i oznámení o prodeji nemovitosti povinně elektronickou cestou. Ostatní mohou kromě toho využít i služeb pošty, přiznání lze odevzdat i osobně na příslušném územním pracovišti. Za datum podání se považuje den osobního odevzdání či odeslání.

Panikařit nemusíte ani ve chvíli, kdy na odevzdání formuláře zapomenete. Do pěti pracovních dnů po termínu vyváznete zcela bez sankce. Poté už následuje za každý den pokuta ve výši 0,05 % vyměřené daně, ve finále však nesmí překročit 5 % výše daně nebo 300 tisíc korun. Pokutu pod 200 korun vám finanční úřad dokonce odpustí.