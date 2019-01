Obchodní brána do Asie: Česko znovuotevře ambasádu v Singapuru, řekl Babiš

Babiš v pondělí po úvodním dni návštěvy v Singapuru řekl, že si o zřízení ambasády s Petříčkem promluví po návratu do Prahy, nakonec ale věc vyřešili na dálku. Velvyslanectví v Singapuru bylo zrušeno v roce 2008, zastupováním českých zájmů v Singapuru je nyní pověřeno velvyslanectví v Indonésii. V Singapuru nyní působí honorární konzul Kwee Liong Seen, s kterým dnes Babiš posnídal.

Happy to welcome Czech Republic PM @AndrejBabis to Singapore ytdy! Our 2 countries share a warm friendship, & I hope we find new opportunities to work together. – LHL 🇸🇬🇨🇿 https://t.co/tGFrnf09mU pic.twitter.com/BIILAuq5mt