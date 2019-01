Ministerstvo změnilo plány: Příprava spotřebitelského kodexu zastavena. Proč?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Potřeba specifického spotřebitelského kodexu odpadla díky dohodě mezi námi a ministerstvem spravedlnosti. Potřebné principy budou zapracovány jak do zákona o ochraně spotřebitele, tak do občanského zákoníku, aby nevznikaly právní duplicity," uvedl bez bližších podrobností mluvčí ministerstva Milan Řepka.

Plánovaný kodex měl zmírnit roztříštěnost dosavadní úpravy, mimo jiné i sjednotit sankce. Nyní určuje práva spotřebitelů občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Vedle toho v této oblasti existuje řada zvláštních předpisů, třeba zákon o spotřebitelském úvěru či zákon o potravinách.

První hrubý návrh kodexu vznikl za ministra Jana Mládka (ČSSD), věcný záměr zákona předložený Jiřím Havlíčkem (ČSSD) pak schválila v září 2017 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Jako jednu z priorit zmiňovala vznik kodexu i nová vláda hnutí ANO. Ministr Tomáš Hüner počítal s dokončením konkrétního návrhu do letošního června.

Kritici kodexu však namítali, že do něj stejně nelze převést kompletní úpravu, a udělat z něj tak "přehledný návod". Už v červnu 2017 se proti kodexu postavil nejen Svaz obchodu a cestovního ruchu, ale i čtyři spotřebitelské organizace.

"Vhodnější by bylo zpřesnit úpravu v rámci již existujících zákonů. V praxi nevidíme potřebu samostatného spotřebitelského kodexu. Od přijetí občanského zákoníku uplynul jen krátký čas a přistupovat k takovéto zásadní změně soukromého práva by bylo na újmu právnímu povědomí spotřebitelů i obchodníků," uvedly ve společném prohlášení.

Svaz obchodu vedla až do loňského léta současná ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Ani po nástupu do funkce se netajila tím, že nechce prosazovat další rozšiřování práv spotřebitelů, naopak by ráda ubrala byrokratickou zátěž podnikatelům, dodal Deník N.