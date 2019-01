Vláda vypracuje strategii pro umělou inteligenci, bude řešit i etické otázky

— Autor: ČTK

Vláda by měla do poloviny roku zpracovat národní strategii pro umělou inteligenci. Podílet se na ní bude akademický sektor i komerční sféra. Memorandum o spolupráci v oblasti umělé inteligence dnes podepsali zástupci vlády a Platformy pro umělou inteligenci. V tiskové zprávě to uvedl svaz průmyslu. O vzniku strategie bude kabinet jednat na konci ledna.