Tvrdý brexit dopadne na 40 tisíc Čechů v Británii, obává se asociace

— Autor: ČTK

Takzvaný tvrdý brexit by měl výrazný vliv na všechny sektory britské ekonomiky a potenciálně by vystoupení Británie z Evropské unie bez rámcové smlouvy mohlo mít dopad až na 40.000 Čechů pracujících v této zemi. ČTK to dnes řekl prezident asociace center sdílených služeb ABSL Jonathan Appleton. Ovlivněno by podle něj bylo i 8000 britských občanů zaměstnaných v Česku. Britský parlament v úterý odmítl dohodu o brexitu, kterou s EU vyjednala premiérka Theresa Mayová.