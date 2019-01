Pražské letiště vybuduje dva parkovací domy, přibude 1000 míst

Výstavbou nových parkovacích míst letiště reaguje zejména na rostoucí počet cestujících. Loni jich odbavilo téměř 16,8 milionu, což je meziročně o devět procent více. Letiště navíc v dlouhodobém horizontu očekává další růst, což vyžaduje i více ploch pro auta.

Nové parkovací domy o celkové kapacitě 2000 míst vzniknou na části současných parkovacích ploch, kde je nyní zhruba 1000 parkovacích míst. Demolice tak čeká stávající parkovací dům PA Smart a venkovní parkoviště PB Economy se zastaví. Ještě letos chce letiště zahájit územní řízení. Stavba první z budov by měla začít v roce 2021, přičemž trvat by měla zhruba dva roky. Zahájení prací na druhé budově se pak budou odvíjet od prací na plánovaném rozšíření Terminálu 2.

Letiště v souvislosti s výstavbou uspořádala architektonickou soutěž, ve které zvítězilo studio D3A v čele s architekty Tomášem Prouzou, Jaroslavem Zimou a dalšími, podle jejichž návrhu by měl být celý projekt postaven. "Při volbě vítěze porota ocenila především všestranně promyšlený a profesionálně podaný návrh, a to od začlenění objektů do urbanistické koncepce, přes detail orientačního systému až po koncept umístění výtvarných děl," uvedl Pacvoň.

Rozsahem menší investice do parkování plánuje letiště realizovat i v průběhu letošního roku. V jeho závěru chce například spustit nový parkovací systém, doplnit detekci obsazenosti ploch, navigační prvky nebo rozšířit některé místa z 2,4 metru na 2,65 metru.

Letiště kvůli rostoucímu provozu plánuje několik dalších projektů, které by měly dále navýšit současnou kapacitu. Letos je naplánováno například otevření nové odbavovací přepážky na Terminálu 1 a nový odbavovací ostrov na Terminálu 2. Dokončena by měla být také rekonstrukce letadlových stání na prstu B a zmodernizovány budou dvě odletové čekárny. Začít by měla také rekonstrukce třídírny zavazadel. V příštích letech by kapacity letiště měly zvýšit především výstavba nové paralelní dráhy, která by měla začít za čtyři roky, a také rozšíření Terminálu 2.