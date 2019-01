Malá garsonka za 3 miliony? Ceny bytů stále rostou, v Praze si většina lidí byt nekoupí

Od ledna loňského roku se ceny bytů na metr čtverečný zvýšily průměrně o 7,6%. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán na území bývalých Sudet, tedy v Ústí nad Labem (17,4%) a v Liberci (11,8%).Naopak nejnižší nárůst cen byl zjištěn v Jihlavě, kde dokonce jako v jediném regionu cena i nepatrně klesla, a to konkrétně o 0,6%. V Praze se ceny průměrně zvýšily o 7,2% a v Brně o 6,8%.

V loňském roce se podle indexu Českého statistického úřadu (ČSÚ) nepatrně snížilo tempo růstu cen nemovitostí. To ale nic nemění na tom, že ceny bytů stále rostou abnormálním tempem. I přes nepatrné zlepšení ze současného stavu vyplývá, že z vlastního bydlení se stává luxus, který si může dovolit čím dál méně lidí.

Pokud se podíváme na konkrétní částky, za které bychom si v současnosti mohli pořídit průměrný rodinný byt o rozloze 65 m², zaplatili bychom necelých 5 a půl milionu korun. Samozřejmě cenu ovlivňuje spousta dalších faktorů jako je lokalita, stáří domu, cenová třída atd.

Nejdražší lokality se nacházejí klasicky na Praze 1, kde bychom za byt se stejnou rozlohou zaplatili téměř 10 milionů korun. Následuje Praha 2 kde bychom za podobný byt zaplatili 7,8 milionu korun a třetí nejdražší oblast je Letná tedy Praha 7. Zde si zaplatíte za byt necelých 6,4 milionu korun. Nejlevnější pražské lokality se nachází na Praze 4 a 10. V těchto lokalitách je možné si sehnat byt i pod pět milionů korun.

Garsonku o velikosti kolem 30 m² v Praze dnes již není možné sehnat pod hranicí 3 milionů korun.

Ceny bytů v ostatních městech

Ve druhé nejdražší lokalitě v Brně dnes zaplatíte za průměrný byt o velikosti 65 m² necelé 4 miliony korun. Což je o milion a půl méně než v Praze. A takovou garsonku si v Brně nepořídíte pod 2 miliony korun.

Pokud se podíváme na nejlevnější bydlení na českém trhu, tak v Ústí nad Labem zaplatíte za stejný byt necelý milion korun, což je tedy 5 a půl krát méně než v Praze.

Ceny nájmů

Jelikož jsou byty ve vlastním vlastnictví nedosažitelným zbožím, je čím dál více lidí nuceno bydlet v podnájmu. A jelikož ceny bytů stoupají, nájmy nezůstávají logicky pozadu.

V Pražském bytě zaplatíte v lednu letošního roku za 348 / m² měsíčně. V cenách podnájmů jsou ale poprvé jsou vidět náznaky zlepšení celé situace, protože v lednu 2018 jsme za pronájem metru čtvereční zaplatili o osm korun více než je tomu v lednu letošního roku.

Proč se zvyšují ceny nemovitostí?

Dlouhodobé zvyšování cen bytů je palčivé téma již řadu let. V důsledku velké poptávky po bydlení a pomalého procesu získání stavebního povolení, nejsou vyhlídky do budoucna ohledně této problematika příliš příznivé. Dle poradenské společnosti Delloite se na povolení stavby bytových jednotek čeká až 3x déle než v roce 2008. Tehdy to byly dva roky, dnes to je průměrně sedm let.

Z výsledků studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) vyplývá, že každý pokles o 1000 stavebních povolení zvyšuje tempo růstu cen bytů o 1,18 procenta. Dalším důvodem zdražování bytů je podle CETA inflace.