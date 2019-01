Muskova Tesla míří do Česka. Co u nás hledá známý americký vizionář?

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz

Vyvíjí elektroauta, dokonce i ta autonomní, chce umožnit cestování do vesmíru. Teď míří Elon Musk se svojí společností Tesla i do České republiky. Ač to firma nijak oficiálně nepotvrdila, důkazů o rozvoji Muskova byznysu do tuzemských končin je hned několik.