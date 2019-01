Diskriminace přespolních, ošizená váha. Třetina prodejců na koupalištích porušila předpisy

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Porušení předpisů inspekce zjistila ve 34,6 procenta ze 179 kontrol. Ze 62 zjištění připadá 21 případů na šizení na váze jídla a míře nápojů. Ve dvou desítkách případů prodávající neinformovali spotřebitele o cenách.

Inspekce se zaměřila i na kontroly dodržování zákona, který prodejcům zakazuje spotřebitele diskriminovat. Tento paragraf v létě porušilo devět kontrolovaných prodejců, a to zejména na koupalištích. V souvislosti s diskriminačním jednáním nenabyly žádné pokuty právní moci, případy se stále řeší.

Souvisí to zejména se srpnovými případy, o kterých ČOI informovala koncem loňského roku. Provozovatelé koupališť na severu Čech nasadili pro přespolní vyšší vstupné, čímž diskriminovali některé skupiny lidí.

Dvojím vstupným koupaliště údajně bojovala proti návalu návštěvníků, podle některých spekulací ale bylo zdražení namířeno proti sociálně nepřizpůsobivým. Za diskriminaci hrozí provozovatelům pokuta až tři miliony korun.

Kromě severu Čech se jeden případ diskriminace týkal i Prahy. V tomto případě jde o diskriminaci z důvodu věku. Inspekce provedla kontrolu v restauraci Stodola House v Praze, na kterou si spotřebitelé stěžovali za to, že nechce vpouštět do zařízení děti. Restaurace i dnes na webu upozorňuje, že vstup je možný od 18 let a doprovod rodičů není polehčující okolnost.