Vláda zřídila Radu pro investování, v budoucnu vznikne nové ministerstvo

— Autor: ČTK

Vláda dnes zrušila Radu vlády pro stavebnictví ČR a zřídila místo toho Radu vlády pro veřejné investování. Ta by měla koordinovat velké investiční akce a zastoupeny by v ní měly být jednotlivá ministerstva podílející se na investicích. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Materiál, který vláda schválila počítá výhledově i se zřízením ministerstva pro veřejné investice.