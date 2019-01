Křetínský nám chce „mluvit“ do nákupů. Který řetězec má v plánu získat?

Český miliardář Daniel Křetínský plánuje podle agentury Reuters společně se svým obchodním partnerem Patrikem Tkáčem koupi německé firmy Metro, která mimo jiné provozuje obchodní řetězec Makro, který má jen v České republice 13 svých prodejen.

Křetínského investiční fond Global Commerce už vlastní ve společnosti Metro podíl ve výši 10 %. Získal jej přímo od Franze Haniela, který po padesáti letech ve firmě pomalu ustupuje do pozadí. Právě proto prý nyní Křetínský s Tkáčem projevili zájem o Hanielův zbývající 22,5% podíl.

Global Commerce přitom do společnosti Metro vstoupila teprve loni. Pokud by nyní uspěla se svou nabídkou, došlo by k překročení hranice 30 % podílu ve společnosti. Podle německých zákonů by v tu chvíli okamžitě musela následovat povinná veřejná nabídka na převzetí celé společnosti. Podle Reuters by taková nabídka měla přijít během následujících měsíců.

Zatím však prý není jasné, co Křetínského ke koupi Metra motivuje. Haniel chce společnost prodat, protože jej jako investora stál její provoz během několika posledních let přes půl miliardy eur. Držitelé podílu tak loni požadovali zlepšení výsledků. Právě na něm má záviset i případná Křetínského nabídka.

Další investoři společnosti však na zprávu o chystané koupi reagovali s nadšením. Hodnota akcií se zvedla o 11 %. Hodnota Metra na burze je v současnosti kolem 5,5 miliardy eur. Její obrat se sice v posledním čtvrtletí snížil o více než půl procenta, očekávaly se však ještě horší výsledky. Snaha o restrukturalizaci společnosti se navíc konečně začíná jevit úspěšně.

Křetínský je v oblasti maloobchodu nováčkem. Vlajkovou lodí jeho byznysu je Energetický a průmyslový holding, jeden z největších výrobců elektřiny po celé Evropě. V Česku je však znám především jako majitel fotbalové Sparty. Letenský klub včera vydal výroční zprávu, v níž oznámil loňskou ztrátu ve výši téměř tři čtvrtě miliardy korun.