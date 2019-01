Exekutorská velmoc? Česko má systém jako jinde v Evropě, brání se věřitelé

Možnost volby exekutora mají podle něj vedle Česka věřitelé také v Anglii a Walesu, Belgii, Estonsku, Francii, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Řecku, Skotsku a Slovinsku.

"Je pravdou, že v řadě těchto států mají exekutoři omezenou územní působnost. Samotný princip teritoriality ovšem ještě neznamená, že by věřitel musel být zbaven i možnosti volby exekutora, je pouze limitován regionem, ve kterém exekutor působí," uvedl.

Vláda loni na podzim rozhodla o tom, že v Parlamentu nepodpoří návrh skupiny poslanců v čele s Piráty na zavedení místní příslušnosti exekutorů. Obávala se nadměrného zatížení soudů. V minulém volebním období dolní komora zavedení teritoriality zamítla. Záležitostí se zabývá na popud skupiny senátorů i Ústavní soud.

V posledních letech lze podle Staňka zároveň sledovat trend zvětšování těchto regionů, k čemuž došlo například v Belgii, Francii, Nizozemsku nebo Portugalsku. "Je také potřeba si uvědomit, že ve státech typu Francie, které svou rozlohou mnohokrát převyšují rozlohu Česka, může být vymezené teritorium, ve kterém exekutor může působit, srovnatelné s územím celé ČR," poznamenal.

Model, který v tuzemsku v posledních letech opakovaně prosazují zastánci tzv. exekutorské teritoriality, tedy regionální omezení bez možnosti výběru exekutora, který zároveň zůstává podnikatelským subjektem, funguje podle Staňka pouze ve dvou evropských státech, a to na Slovensku a v Maďarsku.

Zavedení teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů s místní příslušností nesouhlasí.

Počet exekucí v ČR loni klesl. Nyní se vede celkem 4,542.882 exekucí vůči fyzickým osobám, v roce 2017 jich bylo 4,67 milionu. Podle mapy exekucí, která vychází z údajů komory, je nynější počet ale pořád ještě vyšší než v roce 2016. Tehdy bylo exekucí zhruba 4,46 milionu.

Komplexní údaje o exekucích za rok 2018 komora zatím analyzuje. Předloni počet nově zahájených exekucí meziročně klesl o deset procent na 612.000. Počet ukončených exekucí naopak dlouhodobě rostl, v roce 2017 jich bylo 540.000.

Srovnání počtu se situací v dalších evropských zemích by podle prezidenta komory Vladimíra Plášila mohlo být zavádějící. V každém státě totiž mohou exekutoři či jiné exekuční orgány vymáhat různé druhy pohledávek či nepeněžitých plnění. "Obecně lze pouze poukázat na to, že ze statistických dat Eurostatu vyplývá, že ČR je jednou z nejlepších zemí co do míry zadluženosti obyvatel. Celková míra zadluženosti v ČR je jedna z nejnižších v Evropě," dodal.