Penny Market chystá velkou modernizaci. Dotkne se 380 prodejen

— Autor: ČTK

Penny Market, který je co do počtu prodejen s 380 prodejnami v ČR největším obchodním řetězcem v tuzemsku, investuje do čtyř let miliardu korun do úplné přestavby svých prodejen v Česku. Rekonstruované provozovny nebudou mít dlouhé uličky, nýbrž budou uspořádány do podoby farmářského tržiště s jednotlivými oddělenými ostrůvky s konkrétním sortimentem. Firma dnes představila osm nově upravených prodejen v Plzni za 20 milionů korun.