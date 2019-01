PPF převzala O2 před pěti lety. Jak si operátor povede v budoucnu? Analytici naznačili

— Autor: ČTK

Největší tuzemská telekomunikační firma O2 Czech Republic pět let po ovládnutí investiční skupinou PPF drží vysoké tržby i ziskovost. Hospodaření by se navíc mělo v příštích letech dále mírně zlepšovat, shodují se analytici. Úspěšné podle nich bylo i oddělení sítí do nově vytvořené firmy CETIN. PPF dokončila převzetí většinového podílu v telekomunikační firmě před pěti lety, 28. ledna 2014.