Strašák jménem tvrdý brexit. Kterým odvětvím českého průmyslu uškodí nejvíc?

Právě do Velké Británie se v současnosti vyváží až 5 % zboží, ve vybraných průmyslových segmentech ale Velká Británie představuje i více než polovinu exportního trhu. Ostrovní země je nyní 5. největším exportním partnerem ČR, Češi vozí přes Lamanšský průliv zboží v hodnotě zhruba 210 miliard korun.

K odvětvím, která jsou na vývozu do Velké Británie téměř existenčně závislá, patří třeba výroba fotografických přístrojů. Na Britské ostrovy míří 6 z 10 fotoaparátů vyrobených u nás. Britové odebírají také 54 % exportovaného niklu z České republiky.

Výrazně by tvrdý brexit mohl zasáhnout i cukrovinky (25 %), hudební nástroje (13 %) a obuv (12 %). Pokud se zaměříme na absolutní čísla, kralují vývozu z ČR do Velké Británie automobily. Ročně dodají tuzemské automobilky na britský trh vozidla v hodnotě téměř 50 miliard korun.

„Pokud se podíváme dohromady na přímé a nepřímé vývozy zboží do Velké Británie, zjistíme, že v roce 2017 dohromady tvořily až 8 % celkového exportu a 7 % našeho HDP,“ konstatuje hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Nepřímý vývoz přes přestupní stanici se týká automobilového průmyslu, ale i elektronických součástek nebo plastů.

Vývoz služeb tvoří asi desetinu hodnoty exportovaného zboží. Tvrdý brexit by nejvíce dopadl na konzultační, marketingové a auditní firmy, dále i na firmy poskytující kulturní a audiovizuální služby (rádio, TV, hudba, film), firmy podnikající v ICT a v dopravě. U všech zmíněných tvoří vývoz do Velké Británie přes 5 % trhu.

Jaké dopady by měl tvrdý brexit pro české exportéry? Za prvé by šlo o znovuzavedení hraničních kontrol, které by prodloužilo dobu strávenou na silnicích nebo v přístavech. Prodražení by přinesla cla a další netarifní opatření, navíc exportéři se obávají i oslabení libry. V krajním případě může hrozit i přerušení leteckého spojení mezi EU a Velkou Británií.

„S ohledem na narůstající riziko „divokého” brexitu bychom exportérům doporučovali okamžitě provést audit existujících smluv s britskými odběrateli,“ komentuje pro Česko v datech advokát pro Anglii a Wales společnosti Deloitte Martin Vlk.

„Vzhledem k tomu, že samotný brexit zpravidla nebude mít vliv na existující závazky smluvních stran, bude třeba identifikovat ujednání ve smlouvách, která by v případě „divokého” Brexitu mohla mít nepříznivý vliv na exportéry. Například to mohou být sankce za pozdě dodané zboží,“ dodává Vlk.

Česká vláda už připravila zákon, který umožní vyjmout víc než 8 tisíc Britů žijících v ČR z běžné imigrační legislativy až do roku 2020. Podmínkou je ovšem stejný přístup britského kabinetu k českým občanům ve Velké Británii. Podle deníku The Guardian má ČR spolu s Polskem zatím nejvelkorysejší přístup mezi zeměmi EU.