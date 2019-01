Jak pomoci živnostníkům? ODS představila 19 opatření, je připravena jednat s Babišem

Fiala si postěžoval, že hnutí ANO v minulosti bránilo návrhům ODS, které měly živnostníkům a drobným podnikatelům pomoci. Poslanci ANO podle něj odmítli snížit daň z přidané hodnoty, EET, daň z nabytí nemovitosti či zavedení povinného zveřejňování povinností pro podnikatele. Výjimkou je podle něj návrh na zvýšení limitů pro výdajové paušály na dva miliony korun. ODS je připravena o opatřeních s Babišem jednat, řekl Fiala.

Vyzval jsem veřejně premiéra Babiše, aby s ODS zahájil diskusi o tom, jak usnadnit život českým živnostníkům a malým podnikatelům.

ODS je na jednání s premiérem o našem plánu ve prospěch živnostníků a malých podnikatelů připravena.

Mezi konkrétní navrhované body patří zavedení jednotného inkasního místa, zastavení třetí a čtvrté vlny EET a zrušení první a druhé vlny, zrušení kontrolního hlášení DPH pro malé živnostníky a podnikatele, flexibilní zákoník práce, omezení počtu kontrolních míst, prodloužení lhůt pro komunikaci se státními úřady nebo snížení nepřiměřených pokut podnikatelům.

Zavedením možnosti úhrady daně a zdravotních a sociálních odvodů pevnou částkou by podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) odpadla nejmenším podnikatelům administrativa s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním i následné kontroly.

Novinku by podle jejího záměru mohli využít podnikatelé s ročním obratem do milionu korun. Nesměli by ale být dobrovolnými plátci daně z přidané hodnoty. Právě milion korun ročního obratu je hranice pro registraci k DPH. Opatření by podle Schillerové mohlo být součástí širší daňové reformy patrně od roku 2021, případně by mohlo být zavedeno i o rok dřív.

Princip vítají podnikatelé. Záležet bude ale podle nich na jeho detailech, zejména na výši částky a koho se bude týkat.