Zavřít jedna jatka v Polsku nestačí. Česko přitvrdí v kontrole masa, oznámil Toman

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

"Podle paní velvyslankyně se žádné maso z jatek, kterých se kauza týká, neexportovalo do České republiky. Informovala mě, že provozovateli jatek bylo odebráno živnostenské oprávnění a případ začala vyšetřovat polská policie a prokuratura. Veškeré maso z těchto jatek bylo staženo z trhu. Byly také nařízeny kontroly jatek v celém regionu," uvedl Toman.

(1/2) Ministr Toman ke kauze polského masa: Ředitel polského dozorového orgánu před chvílí našeho ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda informoval, že jatka, kterých se kauza týká, jsou pod úředním dozorem uzavřena a probíhá v nich audit. — Zemědělství ČR (@MZeCr) 29. ledna 2019

Poláci pak podle něj slíbili, že budou české úřady informovat o všech dalších krocích. V pondělí bude kvůli tomu Toman telefonovat s polským ministrem zemědělství Janem Krzysztofem Ardanowskim.

Toman požaduje systémová opatření v celém Polsku. "Primární je pro mě ochrana našich spotřebitelů, takže chci záruky, že obchodování s nemocnými zvířaty nebude pokračovat a taková zvířata se nedostanou na jatka. Také chci ujištění, že v Polsku budou fungovat kontroly minimálně na stejné úrovni jako v České republice, kde dokážeme vysledovat původ každého kilogramu hovězího masa. Do té doby, než dostaneme skutečné záruky o funkčnosti polského systému, budou u nás nadále probíhat zesílené kontroly zásilek z Polska," uzavřel. Zatím tak stát nepřistoupil k zákazu dovozu polského masa.

Ministr Toman jedná s polskou velvyslankyní B. Cwiorovou o kauzách polských potravinářských firem. Ministr uvedl, že v případě pochybností je ČR připravena nekompromisně přijmout další nutná opatření k ochraně českých spotřebitelů. pic.twitter.com/te0Jsnkzzd — Zemědělství ČR (@MZeCr) 30. ledna 2019

Na případ upozornila polská televize TVN24, podle níž někteří polští chovatelé prodávají majitelům jatek nemocné krávy, jejichž maso může ohrozit lidské zdraví. Jatka mají o maso zájem, protože výkupní cena je výrazně nižší než u zdravého dobytka a z jeho prodeje obchodníkům mají vyšší zisk.

Investigativní reportér natočil tuto nezákonnou praktiku skrytou kamerou. Nechal se zaměstnat na jatkách v Mazovském vojvodství na východě Polska a podílel se na porážkách zjevně nemocných kusů dobytka, které přivážely nákladní vozy takřka výhradně večer za tmy. Viditelně zkažené části jejich masa se potom odřezávaly a vyhazovaly. Během noci podle reportéra na jatkách zpracovali okolo 15 kusů nemocného dobytka.

O jejich maso je přesto mezi majiteli jatek zájem, protože zdravou krávu prodávají chovatelé za 2500 zlotých (15.000 Kč), zatímco nemocný dobytek stojí přibližně pětinu této částky. Průměrně veliký podnik zpracovávající maso podle televize vydělá na zdravých krávách 350.000 zlotých ročně, zatímco na nemocných může mít čistý zisk až 2,5 milionu zlotých.

Polští producenti masa se rozsah problému snaží podle agentury Reuters bagatelizovat, zároveň ale dodávají, že by měl přitáhnout pozornost k systému veterinárních kontrol na jatkách. "Jde o problém jediné společnosti. Je to nepříjemné a je to odsouzeníhodné. Naštěstí jde o malá jatka a ostatních 99,9 procenta výroben masa je v pořádku," uvedl šéf Sdružení polských řezníků a uzenářů Janusz Rodziewicz.