ČEZ zvažuje změnu strategie: Staré bloky Dukovan mají fungovat až do roku 2045

"Termíny výstavby a toho rozhodnutí kloužou a pro nás je důležité zajistit kontinuitu (výroby)," uvedl Štěpanovský. ČEZ proto teď zvažuje, že udrží čtyři dukovanské bloky v provozu zhruba o deset let déle. Kvůli prodlužování životnosti investuje elektrárna do technologií dlouhodobě. Loni vydala 1,5 miliardy korun a na letošek plánuje další investice za dvě miliardy Kč. Jejich celkový objem za deset let podle ředitele převýšil 18 miliard Kč.

Elektrárna Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. První blok je v provozu od roku 1985. Původní projekty počítaly s třicetiletou životností bloků, končit tedy měla od roku 2015. ČEZ má nyní schválenou strategii EDU+20 (let), na nové strategii EDU+30 (let) pracuje. "Analyzujeme, co to pro nás znamená," řekl ředitel. O tom, zda je nová strategie reálná, by podle něj mohlo být jasno do konce letoška.

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o financování. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) v pondělí řekla, že o investičním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku by mělo být jasno do dubna letošního roku. Slibovat, že tendr na stavbu bude vypsán letos, je podle ní ale předčasné.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží 70 procent akcií.

Dukovany loni vyrobily 14,25 TWh elektřiny, zhruba o pětinu více než v roce 2017. Loni tak elektrárna dosáhla šesté nejlepší výroby v historii. V posledních letech ji ale brzdily dlouhé odstávky vyvolané opakovanými kontrolami svarů i prováděním investic. V rekordním roce 2013 byla roční výroba Dukovan 15,689 TWh. "Pro mě kauza svary už je uzavřená. Vracíme se do standardního systému," uvedl ředitel.

Odstávek plánuje elektrárna méně než v minulých letech, kdy se každý blok zastavoval kvůli výměně části jaderného paliva zpravidla jednou ročně. "Je to dáno zlepšováním efektivity paliva, které používáme," vysvětlil Štěpanovský. V příštím týdnu by měla skončit odstávka bloku zahájená v prosinci. "Pak nás čekají dvě odstávky v průběhu letošního roku a třetí odstávka až na konci roku," doplnil. V součtu by měly bloky Dukovan letos stát 115 dnů.

Firma ČEZ v lokalitě zaměstnává 1385 lidí, počet meziročně stoupl o 85. Do penze letos mělo odejít asi 50 pracovníků, 120 se elektrárna chystá přijmout. Vyšší počty příchozích podle ředitele souvisejí s tím, že ČEZ přebírá část činností od dodavatelů, ale i s dlouhým zaškolováním nových pracovníků, což trvá rok i dva. Elektrárna rovněž připravuje zlepšování zázemí, mimo jiné chce ke konci tohoto roku začít stavět budovu s výcvikovým centrem pro technický personál a moderními kancelářemi, rozšířit plánuje i nedostačující parkoviště.