Největší kožešinová farma v ČR skončila, majitel chce kompenzace

Aktualizováno 13:47 — Autor: ČTK

Majitel největší české kožešinové farmy ve Velkém Ratmírově na Jindřichohradecku David Vojtíšek ukončil její provoz koncem roku 2018. Farmu provozoval 26 let, choval asi 15.000 norků, veškerou produkci vyvážel do USA, Ruska a Asie. Po státu bude žádat kompenzace, bude usilovat o novelu zákona, který kožešinové farmy v ČR od letošního února zakazuje. Je připraven podat žalobu i k Ústavnímu soudu. Vojtíšek to dnes řekl ČTK. Musel se podřídit zákazu chovu zvířat pro kožešiny, který schválili poslanci v roce 2017.