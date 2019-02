Bankovní asociace zhoršila odhad růstu ekonomiky. Co se bude dít s korunou?

ČBA zároveň zhoršila odhad růstu ekonomiky v loňském roce, a to na 2,8 procenta z předchozích tří procent. První odhady vývoje ekonomiky za loňský rok zveřejní Český statistický úřad 15. února.

Praha tvoří 25 % HDP České republiky, Jihomoravský a Středočeský kraj více než 10 %, nejméně Karlovarský kraj, necelá 2 %

Mnoho dalších informací o srovnání krajů ČR najdete na webu ČSÚhttps://t.co/nwZInLvW74 pic.twitter.com/8X8TAoiShV — ČSÚ (@statistickyurad) 17. ledna 2019

Na snížení růstu se podle asociace budou rovnoměrně podílet soukromá a vládní spotřeba nebo investice. Zároveň však nadále platí, že v ČR budou ještě letos přetrvávat jevy, jako je nízká nezaměstnanost a s ní spojený výrazný růst mezd.

"Prezentovat přesný odhad růstu HDP v době, kdy se zdánlivě láme řada trendů, je samozřejmě rizikem. V diskusích na půdě ČBA ale panovala jednoznačná shoda, že se dnešní situace nijak nepodobá předkrizovému roku 2008," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Vývoj inflace by letos i příští rok neměl být podle odhadů asociace problém. Měla by se totiž pohybovat kolem dvou procent. Za stabilní inflací bude posilující koruna nebo očekávaná stabilita cen ropy.

Koruna by přitom měla podle odhadů asociace posílit letos na průměrných 25,39 Kč/EUR z loňských 25,64 koruny za euro. V roce 2020 by měla posílit pod hranici 25 korun za euro.

Hlavní nejistotou do budoucna zůstává v prognóze asociace vývoj světové ekonomiky, dopad obchodních válek a narůstající pravděpodobnost, že nebude uzavřena kompletní dohoda o všech aspektech brexitu. Nicméně odhady asociace počítají s organizovaným brexitem, tedy s dohodou.

"V prognostickém týmu však převládá názor, že tvrdý brexit by přinesl především volatilitu do obchodních vztahů mezi Británií a EU. Přímý dopad, jakkoliv nezanedbatelný a pro některé individuální firmy bolestný, by byl spíše jen přechodný a česká ekonomika jako celek by ho ustála," uvedla asociace.

Ministerstvo financí v nové prognóze z konce ledna zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta a pro rok 2018 na 2,8 procenta. Pro rok 2020 počítá ministerstvo financí s růstem ekonomiky o 2,4 procenta. Česká národní banka v listopadové prognóze očekává loňský růst ekonomiky 3,1 procenta a letošní 3,3 procenta. Novou prognózu centrální banka představí ve čtvrtek.