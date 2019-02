Ministerstvo blafuje s EET? Babiš si údaje vycucal z prstu, zlobí se Piráti

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Pojištění proti rakovině: Podle čeho vybírat a na co si dát pozor?

Minsterstvo podle Pirátů počítá výnos EET tak, že státní příjmy z daně z přidané hodnoty v sektorech, kde je evidence zavedena, očistí o hospodářský růst a rozdíl označí za přínos EET.

Hlavním přínosem EET je narovnání podnikatelského prostředí a právě díky tomu má EET podporu zástupců stovek tisíc českých podnikatelů. Loni přinesla EET 12,3 mld. Kč do veřejných rozpočtů. Kdybychom společně s EET nesnížili DPH pro restaurace, bylo by to ještě o 800 mil. Kč více — Alena Schillerová (@alenaschillerov) 24. ledna 2019

Ferjenčík uvedl, že ministerstvo si účelově vybralo ta data statistického úřadu, podle nichž by byl výnos EET nejvyšší, tedy nominální růst inkasa DPH neočištěný o inflaci.

Ferjenčík také upozornil, že podle této metodiky by EET mělo přínosy i v sektorech, kde evidence zavedena není. "Vláda v těchto oborech argumentuje vlivem kontrolních hlášení, ale současně vliv kontrolních hlášení nijak neodečítá v oborech, kde EET zavedeno je," řekl poslanec.

Vládní údaje o přínosu EET proto označil za pochybné. "(Premiér) Andrej Babiš (ANO) si to prostě vycucal z prstu a následně ministerstvo zapracovalo na tom, aby čísla seděla na to, co jim pan šéf řekl, že má vyjít," řekl Ferjenčík. Vláda podle něj informace o přínosu evidence účelově nadhodnocuje.

EET začala v Česku platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Vláda usiluje o její rozšíření i na další obory - plánovaná třetí vlna by se měla týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Čtvrté vlně by pak měli podléhat vybraní řemeslníci. Kabinet při snaze rozšířit EET argumentuje přínosem evidence pro ekonomiku.