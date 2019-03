Pilsen Steel byla asi tunelována, řekl Babiš. O práci přijde 600 lidí z Plzně

Maláčová otáčí. Chce rodičovskou pro děti do čtyř let

"Část mzdy vyplatil do 15. března (termín daný kolektivní smlouvou) a zatím je ve hvězdách, kdy vyplatí zbytek," uvedla. Smolková napsala minulý týden jednateli podniku, že porušil zákoník práce i kolektivní smlouvu. "Je povinen s námi jednat s dostatečným předstihem, což neudělal," řekla. Podle zákoníku práce může firma lidem vyplatit zbytek mzdy až do konce března. Odbory ji k tomu opět vyzvou.

"Je tu spousta lidí, co mají hypotéky. Jsou tu ale zaměstnané i celé rodiny, což je veliký problém," uvedla Smolková, na kterou se zaměstnanci obracejí a která má obavy, že jim dojde trpělivost a odejdou někam, kde budou mít jistotu mzdy. Pokud by lidé chtěli odejít kvůli nevyplacené mzdě, tak musí čekat do 16. následujícího měsíce, ale pak mohou odejít okamžitě a mzdu přihlásí u soudu jako pohledávku.

Krajský soud v Plzni už podle Smolkové jmenoval insolvenčního správce Jaroslava Brože z Brna a přijímá přihlášky pohledávky věřitelů. "Dosud se jich přihlásily desítky v hodnotě desítek milionů korun. Pořád se tam neobjevují ty, které by nás měly poslat do insolvence," uvedla Smolková. V únoru do insolvenčního řízení přistoupila státní zástupkyně, která má za stát dozorovat řízení i případný úpadek. První jednání na soudu o přihlašovaných pohledávkách má být 19. června.

O firmu mají podle Smolkové zájem strojírenská skupina Czechoslovak Group miliardáře Jaroslava Strnada a pražská akciová společnost Trojek, která je podle svých webových stránek nejvýznamnější českou firmou na obchodováním s ocelovými odpady a barevnými kovy. Smolková uvedla, že už s nimi vedení podniku jednalo. "Nevěříme tomu, že by pan Trojek chtěl znovu rozjet výrobu. Naopak pan Strnad zřejmě ano," uvedla.

Odboráři podniku a předseda Odborového svazu KOVO Jaroslav Souček se v úterý setkali v Praze s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Požádali jsme ho o pomoc a slíbil součinnost. Byl trochu zaskočený, že se na něj obracíme až teď, kdy je ta situace taková," uvedla Smolková. Před 2,5 lety rozesílala dopisy se žádostí o pomoc na všechna možná místa, k Babišovi se ale podle ní nemusely dostat.

"Já jsem byl překvapen vývojem firmy, protože to vypadá, že byla asi tunelována, že jsou tam nějaké divné vztahy mezi tou firmou a ještě jinou firmou, že tam byly nějaké fakturace nájmů," řekl dnes Babiš ČTK v Plzni. Po setkání s odbory hned zaslal dva dopisy. Jednak ministryni průmyslu Martě Novákové (za ANO), aby se obrátila na hlavního věřitele, na majitele a na financující ruskou banku. "A také, aby se na to podívala ministryně Schillerová (financí, Alena, za ANO), protože 700 zaměstnanců je doma, dostávají nějakou část výplaty. Byl jsem překvapen, že se ještě něco takového může u nás dít - to jsou 90. léta," uvedl. Odboráři na schůzce uvedli, že by byl pro firmu nejlepší konkurz, ale podle Babiše je důležité, aby to někdo v konkurzu koupil a aby si lidé udrželi práci.

Pilsen Steel, který podle insolvenčního rejstříku dluží více než stovce věřitelů přes pět miliard korun, už v roce 2013 odvrátil konkurz a v roce 2014 prošel soudem povolenou reorganizací. Podnik má přerušené financování od banky VEB Kapital, dceřiné firmy ruské státní Vněšekonombanky.