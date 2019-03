Zaměstnanci ve Škoda Auto si polepší, mzdy vzrostou o 2500 korun měsíčně

Firma se s odboráři dohodla opět na roční platnosti smlouvy. Zvýšení mezd o pevnou částku požadovaly po firmě odbory. Podle odborového předáka Jaroslava Povšíka byla "vysněná částka" 4000 korun. Pevná částka představuje rozdílný procentuální nárůst v různých tarifních třídách, v nejnižší platové třídě je procentuální růst nejvyšší.

Odboráři na svém webu dnes uvedli, že díky zvýšení tarifů se zvedne například také osobní ohodnocení, které se z tarifní mzdy vypočítává. V průměru by to mělo být o 380 korun. Vzroste také odměna za směny navíc, za noční směnu z pátku na sobotu dostanou zaměstnanci o sto korun víc, celkem tedy 1400 korun, za sobotní ranní směnu dostanou 1500 korun, rovněž o 100 korun více než dosud.

#SKODA AUTO and KOVO union closed a 1-year collective labour agreement. The wages will be boosted with a monthly sum of 2,500 CZK. Moreover, a special variable bonus of 65,000 CZK will be paid out in May, and one-off payment of 2,000 CZK in December.https://t.co/2LpnXJ5Qr1 pic.twitter.com/U0feaV5H8t