Čechům zbývá týden na daňové přiznání. Jak na něm co nejvíce ušetřit?

Přiznání je třeba letos odevzdat do 1. dubna, v případě využití služeb daňového poradce pak do 1. července. Pro mnoho lidí je ale letos situace o poznání jednodušší, k dispozici totiž mají zjednodušený formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Ten má pouhé dvě stránky, využít jej ale mohou jen ti, kteří měli v roce 2018 příjmy pouze ze závislé činnosti od zaměstnavatele. Kdo měl navíc jiné příjmy navíc, musí použít klasický formulář.

Rozhodně se ale vyplatí strávit nad přiznáním trochu času a zaměěřit se i na položky, se kterými lze velmi dobře pracovat tak, abyste na daních ušetřili, případně něco dostali od státu zpátky. Tyto položky se dělí na daňové slevy, daňová zvýhodnění a odečitatelné položky. Každá z položek má svá specifika a vyžaduje jiné podmínky pro to, aby byla naplněna.

Základní sleva na poplatníka se v zúčtování daně uplatňuje pokaždé v plné výši, která tvoří částku 24 840 Kč. Slevu na manželku nebo manžela můžete uplatnit ve stejné výši jako slevu na poplatníka, případně vyšší v případě zdravotního postižení. Podmínkou ale je, aby manžel či manželka neměli příjem za loňský rok vyšší než 68 000 Kč. V rámci daňových slev můžete uplatnit i slevu na invaliditu, pro postižené osoby, pro studenty a za školku.

Daňová zvýhodnění se týkají výhradně rodičů s dětmi. Daňové zvýhodnění se uplatňuje od měsíce, v němž se dítě narodilo, a za celý kalendářní rok činí 15 204 Kč na první dítě, 19 404 Kč na druhé dítě a 24 204 Kč na třetí a každé další dítě. Toto daňové zvýhodnění může vždy uplatnit pouze jeden z rodičů a v případě zaměstnanců by o něm firemní účetní oddělení měla vědět, používá se totiž pro výpočet čisté mzdy.

Třetí položkou a velmi zásadní jsou takzvané odečitatelné položky, tedy položky, kvůli kterým budete muset vyběhat nějaké papíry a potvrzení, ale které mohou způsobit, že od státu nakonec ještě nějaké peníze získáte. Tyto položky se týkají především lidí majících pojištění, hypotéku, či dárců krve apod.

Patří mezi ně dary a bezúplatná plnění, úroky, například zaplacené z hypotéky nebo z úvěrů na stavební spoření, pojistné, pokud jste poplatníkem penzijního pojištění, připojištění či životního pojištění, v případě členů odborových organizaci členské příspěvky a finálně úhrady za vzdělávání, pokud jste se v loňském roce vzdělávali.

Právě u těchto slev ale zároveň dělají lidé největší chyby. Špatně například uplatňují školkovné v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili nižší částku. Započítávají si také slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok. Chybně rovněž uplatňují slevu na manželku nebo manžela, nejčastěji nezahrnutím nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmů manželky nebo manžela. Slevu lze přitom uplatnit jen pokud vyživovaná manželka/manžel neměla vlastní příjmy přesahující za daný rok 68 000 Kč. Objevují se také chyby při uplatňování slevy na dítě. Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči.

V případě chyb vás poté úřad vyzve k nápravě, některým lze ale předejít konzultací před odevzdáním na příslušném úřadě. Češi ale mohou daňové přiznání podat i více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni, kteří mají datovou schránku.

Stejně jako v předchozích letech navíc Finanční správa na poslední týden před termínem pro přiznání prodloužila otevírací dobu finančních úřadu. Ode dneška do 29. března tak budou otevřeny podatelny všech finančních úřadů a územních pracovišť od 08:00 do 17:00. Poslední den, 1. dubna, od 8:00 do 18:00.