Babiš si dupl: ČTÚ musí víc tlačit na nápravu trhu s mobilními službami

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) musí víc využívat své kompetence k nápravě situace na trhu s mobilními službami. Na twitteru to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). S vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou se shodl na potřebě větší regulace v této oblasti, která by měla podle premiéra zvýšit konkurenci a snížit ceny i pro spotřebitele. Babiš to uvedl po schůzce s předsedou Asociace českých virtuálních operátorů Pavlem Humpolíkem.