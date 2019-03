Stavební zákon bude paskvil? Komora varuje před zběsilostí ministerstva

"O změnu stavební legislativy usilujeme už delší dobu a jsme rádi, že byl věcný záměr předložen. Ale nelíbí se mi rychlost a zběsilost, s jakou je projednáván. Chtěli jsme, aby to bylo standardním způsobem. Není přece možné, aby na vypořádání připomínek byly dva až tři dny," řekl Křeček.

Podle něj se například občanský zákoník projednával devět let a není možné, aby se totální změny ve stavební legislativě udělaly prakticky během jednoho roku. "Nechci si ani představit, jak bude vypadat paragrafové znění, kde se jedná o každé slůvko," podotkl Křeček.

Místopředseda ČKAIT Robert Špalek doplnil, že by bylo rozumné uplatnit nový model zkušebně jako pilotní projekt v jednom kraji. "V takovém, ve kterém mají garantované údaje pro technickou infrastrukturu, hardwarové i softwarové vybavení. Získané zkušenosti by se po několika letech mohly využít pro finální návrh zákona," dodal Špalek.

Nový stavební zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Podle MMR by měl zákon zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní (ve složitějších případech do 60 dní), bude platit takzvaná fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

Návrh zákona většinou vítají zástupci stavebních firem nebo developerů. Současný stav, kdy se na povolení většího projektu čeká někdy i přes deset let, považují za neudržitelný. Podle nich je to jednou z hlavních příčin současného výrazného růstu cen bytů. Podle údajů Světové banky je Česko v rychlosti povolování staveb na 156. místě na světě.

Od začátku února, kdy MMR věcný záměr představilo, se objevila řada připomínek. Podle Českého svazu ochránců přírody návrh popírá veřejné zájmy, jako je ochrana přírody či památková péče, i práva sousedních vlastníků. Českomoravská konfederace odborových svazů je zásadně proti automatickému povolení stavby v případě, že stavební úřad nevydá povolení v závazné lhůtě. To podle odborů otevírá prostor pro korupci. Podle KDU-ČSL návrh tím, že ho připravovala Hospodářská komora ČR, nahrává jednoznačně investorům a nezohledňuje ochranu životního prostředí nebo památek. Ochranu životního prostředí a památkovou péči ve prospěch stavebníků a investorů návrh omezuje také podle Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

MMR obdrželo od ostatních úřadů celkem 1641 připomínek. Vypořádat je chce do konce března. Většinu z nich odmítá. Díky elektronizaci a digitalizaci bude podle ministerstva povolování stavby transparentní a úředníci tak budou pod kontrolou státu i žadatelů a veřejnosti. Nadále bude přípustné odvolání a také soudní přezkum rozhodnutí, uvedlo.

"Velkou nepravdou je pak tvrzení o korupčním potenciálu. Ten má naopak právě dnes platná legislativa. Dnes je možné uplatit jednoho z desítek úředníků v procesu bez osobní odpovědnosti a bez možnosti veřejné kontroly. To po změně možné nebude," doplnilo MMR. Po zavedení zákona se počítá s přechodnými ustanoveními.