Michelinská hvězda? V Praze by si ji zasloužilo víc restaurací, tvrdí šéfkuchař

Jako příklad restaurace, která by si michelinskou hvězdu zasloužila, Kašpárek zmínil Levitate Restaurant. Letos se v hodnocení Michelinu objevil poprvé a získal dva symboly příborů. Restaurace letos podle Kašpárka do poslední chvíle nevěděly, jak dopadly. "Loni jsme věděli předem, že jsme obhájili, protože byl slavnostní ceremoniál, při vyhlášení michelinských hvězd v Budapešti. Letos to bylo bez jakéhokoliv ceremoniálu," uvedl šéfkuchař, který v současnosti působí také jako porotce v kuchařské show MasterChef v televizi Nova.

Pro Field je podle něj prioritou obhájit michelinskou hvězdu, po druhé zatím netouží. "Říká se, když se žere, tak nemlaskej. Pro nás je priorita obhájit tu první, jestli do budoucna něco bude, tak je to jenom lepší. Soustředíme se na jednu hvězdu a chceme být lepší a lepší," dodal. Loni přemýšlel o otevření nové restaurace s českým menu v Praze 1 nebo v Praze 2, pro podnik se ale nepodařilo najít vhodný prostor.

Field and La Degustation have retained their Michelin stars, while three new Prague restaurants have achieved distinction in the 2019 Michelin Guide: https://t.co/astfC39NNm #Prague #PragueRestaurants #Michelin #michelinstar #MichelinGuide