České dráhy obměňují vozový park. Od Škody koupí 55 vlaků za sedm miliard

Objednávku společnosti rozdělily do dvou kontraktů. První z nich počítá s dodávkou 50 nízkopodlažních dvouvozových elektrických jednotek RegioPanter, které budou mít 140 míst k sezení. Dráhy přitom zažádaly o okamžitý začátek výroby 31 souprav, které by měly být hotovy za 25 měsíců. Používat je budou na linkách v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji a na Vysočině.

Druhá smlouva zahrnuje pět patrových jednotek, které budou jezdit na severní Moravě na trati z Ostravy do Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátu pod Radhoštěm. Vlaky s kapacitou 365 míst se budou skládat z celkem tří vozů a budou moci jezdit i na dosud neelektrifikovaných tratích.

"Nové vlaky nabídnou veškerý současný komfort, jako jsou bezbariérový nástup, klimatizované oddíly, wi-fi, elektrické zásuvky pro napájení elektroniky cestujících nebo dostatečně velké prostory pro cestování lidí na vozíku, přepravu kočárků, kol a v zimě lyží," popsal generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec.

Konsorcium společností Škoda Transportation a Škoda Vagonka bylo jedním ze dvou uchazečů, kteří Českých drahám předložily nabídku nových vlaků. Neúspěšným zájemcem byla podle zdrojů ČTK španělská CAF. "České dráhy získávají špičkově vybavený a technologicky pokročilý vlak, který významně zvyšuje komfort cestování na našich regionálních železnicích," uvedl k první smlouvě prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina. Západoevropské standardy podle něj splňují také patrové vlaky nové generace.

České dráhy se i kvůli vyjednávání o nových kontraktech s kraji na zajištění regionální dopravy snaží postupně omladit svůj vozový park. Nedávno uzavřely kontrakt s konsorciem Siemens-Škoda na dodávku 50 klimatizovaných vozů pro expresní dopravu. V současné době navíc podnik vede soutěže na dodávku 90 expresních vagonů a dalších regionálních vlaků. Státní dopravce má do budoucna v plánu také investovat do nových lokomotiv.

České dráhy plánují v příštích letech investovat do rozvoje dopravy víc než 40 miliard korun, většina by měla směřovat právě do nákupu nových vlaků. Dráhy v prvním pololetí loňského roku hospodařily se ziskem 262 milionů korun, meziročně o 275 milionů Kč nižším.

Škoda Transportation, jejíž dceřinou firmou je mimo jiné i Škoda Vagonka, je česká strojírenská firma se sídlem v Plzni. Vyrábí zejména kolejová vozidla pro městskou dopravu a železnici a navazuje na historii závodů Škoda. Vlastíkem společnosti je finanční skupina PPF podnikatele Petra Kellnera. Předloni společnost vykázala tržby 11,8 miliardy korun a čistý zisk 712 milionů.