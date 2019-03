Řetězec Primark míří do Prahy. Otevře zřejmě v Květinovém domě

Podle iHned by prodejna měla být v projektu Květinový dům, který se staví na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Společnost Flow East, která je developerem a majitelem objektu, na dotaz ČTK odmítla nájemce specifikovat. Primark letos otevře obchod i ve slovinské metropoli Lublani a plánuje prodejnu i ve Varšavě.

Společnost Flow East potvrdila podpis nájemní smlouvy na maloobchodní prostory ve svém novém projektu na adrese Václavské náměstí 47. Flow East nebude nájemce specifikovat z důvodu zachování důvěrnosti, sdělila ČTK Alexandra Drozdová ze společnosti Best Communication, která Flow East mediálně zastupuje. "Můžeme nicméně říct, že jediným nájemníkem retailových prostor na Václavském náměstí 47 se stane známá mezinárodní maloobchodní značka stojící v centru pozornosti zákazníků i odborné veřejnosti," uvedl James Woolf, generální ředitel společnosti Flow East.

Primark (G3 - Gerasdorf, Rakousko) | foto: Adam Mráček / INCORP images

"Prodejna na Václavském náměstí 47 se stane vlajkovou lodí našeho nájemce pro Českou republiku," uvedl Petr Červený, manažer pronájmů projektu Flow East. "Předmětem uzavřené smlouvy je celý prvotřídní maloobchodní prostor budovy," doplnil. Výstavba domu na Václavském náměstí začala v červenci 2018 a bude dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2020.

"Letos se obchod neotevře, až v příštích letech. Prodejna bude stejně velká jak to znají zákazníci ze zahraničí," uvedl Kotrbáček. Podle něj existuje na českém trhu příležitost pro koncept Primarku, který je založen na prodeji módního zboží za velmi nízké ceny.

Kotrbáček upozornil na to, že značka je úspěšná na všech trzích, na které vstoupila. Primark, který je mezi českými spotřebiteli velmi populární, nyní provozuje zhruba 370 obchodů v 11 zemích, mezi nimi v Británii, Španělsku, Irsku, Německu či Francii. Největší prodejna na Market Street v Manchesteru má 14,400 metrů čtverečních ve třech patrech. Značka nemá internetový obchod.

Konkurence na českém trhu s módou se v posledním roce zvýšila spolu se vstupem řady zahraničních internetových prodejců jako německé Zalando či About You. Mezi největší prodejce oděvů patří v ČR Lidl, Tesco Stores, H&M, C&A Moda, KiK, New Yorker či Takko. Češi loni utratili v e-shopech s módou 24,5 miliardy korun, meziročně o 12 procent víc, odhaduje vyhledávač oblečení Glami.cz. Z hlediska prodejů vedou na internetu podle jeho průzkumu obchody Bonprix, Sportisimo, AboutYou, Zoot, E-obuv, H&M, Deichmann, Astratex, A3 Sport a Zara.